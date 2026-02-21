Moglie non apre la porta di casa velocemente il marito le sferra un pugno in faccia | condannato

Un uomo ha aggredito la moglie dopo che lei non ha aperto la porta di casa abbastanza in fretta. La lite è degenerata quando lui le ha sferrato un pugno in faccia e ha tentato di colpirla con un bicchiere. La donna ha riportato ferite lievi, ma l’episodio ha portato alla condanna dell’uomo per lesioni aggravate e tentate lesioni. La vicenda ha acceso l’attenzione sul tema della violenza domestica.

Aggredisce la moglie a pugni e tenta di colpirla con un bicchiere perché non lo aveva aperto la porta di casa velocemente e perché non voleva fare sesso, marito condannato per lesioni aggravate e tentate lesioni. La Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna per un uomo accusato di aver aggredito violentemente la moglie, colpendola al volto con un pugno e tentando di lanciarle addosso un bicchiere di vetro. Una vicenda familiare drammatica che si è consumata all'interno delle mura domestiche, per la quale i giudici hanno ribadito la piena responsabilità dell'imputato per i reati di lesioni personali aggravate e tentativo di lesioni.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Luca Fedele litiga con l'amico in casa e gli sferra un pugno in faccia: il 35enne cade a terra e muore sul colpo Leggi anche: Sferra un pugno in faccia al carabiniere, serata di follia in un bar Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Moglie non apre la porta di casa velocemente, il marito le sferra un pugno in faccia: condannato; C'è Posta per Te, Antonio chatta con un'altra donna: Vorrei morderti i piedi. E la moglie lo butta fuori di casa: come è finita; La moglie fantasma: tra Amleto e una farsa senza ritmo; Federico La Penna minacciato di morte dopo Inter-Juventus. La Procura di Roma apre un'indagine. C'è Posta per Te, la moglie non apre la busta, ma poi a fine puntata ci...Altro... - facebook.com facebook