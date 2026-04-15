Il sindacato denuncia una tassa sulla stanchezza sul premio per i dipendenti Seta

Un sindacato denuncia una tassa sul premio per i dipendenti di una società di trasporto pubblico. Secondo quanto riferito, gli autisti delle città di Modena, Reggio Emilia e Piacenza si sono visti detratti parte del bonus come forma di deduzione. La società ha reagito affermando che si tratta di una misura necessaria e ha sottolineato che il premio era stato originariamente stabilito come riconoscimento per il lavoro svolto quotidianamente.

"È una vergogna inaccettabile, un furto alla Totò e Peppino quello che stanno subendo agli autisti di Seta", la società del trasporto pubblico di Modena, Reggio Emilia e Piacenza: "Invece di riconoscere il sacrificio di chi ogni giorno tiene in piedi il trasporto pubblico, l'azienda sceglie di.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Martina Franca: tentativi di truffa con sms ingannevoli sulla tassa rifiuti Denuncia del ComuneDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: Si informa la cittadinanza che sono stati segnalati da diversi cittadini numerosi... Avellino, carcere nel caos: detenuto sul tetto e cella devastata. Sindacato denuncia carenze e sovraffollamento.Avellino – Una giornata di forte tensione si è vissuta oggi presso la Casa Circondariale di Avellino, dove un detenuto ha raggiunto il tetto... Altri aggiornamenti Si parla di: Seta Piacenza. Fit Cisl alza i toni: Lavoratori sollecitati e poi puniti. Poveri autisti di Seta, ora anche la tassa sulla stanchezza. VIDEOREGGIO EMILIA – La Cisl l’ha già ribattezzata la tassa sulla stanchezza. Se un autista di Seta provoca un incidente stradale, indipendentemente dall’entità del danno, – denuncia il sindacato – perde ... reggionline.com Autisti Seta, l’allarme di Fit Cisl Con le nuove regole rischio fuga di massaIl sindacato: Tra carenza di organico e rischi stradali, il servizio è messo in crisi dalle scelte aziendali - La Segreteria Territoriale della Fit Cisl ... piacenzasera.it