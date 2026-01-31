Sciopero Trenord lunedì 2 febbraio | ecco gli orari e i bus sostitutivi Il sindacato Orsa | Impossibile la ‘pace sociale’ per le Olimpiadi

Lunedì 2 febbraio i treni di Trenord fermano per uno sciopero. I sindacati hanno annunciato la protesta, e le aziende hanno predisposto bus sostitutivi per garantire i collegamenti. Il sindacato Orsa non crede nella possibilità di raggiungere una tregua, definendo impossibile un accordo di 'pace sociale' in vista delle Olimpiadi. La mobilitazione coinvolge molti pendolari e crea disagi già in vista del giorno di sciopero.

Milano, 31 gennaio 2026 – " Non è possibile aderire ad un protocollo di 'pace sociale' sul territorio lombardo". Lo ha dichiarato il sindacato autonomo Orsa al termine dell'audizione in prefettura per il protocollo d'intesa tra le parti sociali in occasione dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, confermando dunque lo sciopero di Trenord, e dunque delle linee ferroviarie regionali, nonché di quelle suburbane che attraversano Milano grazie al Passante, per la giornata di lunedì 2 febbraio.

