Sesto perde un pezzo di storia | chiude la Libreria Tarantola

A Sesto San Giovanni, nel quartiere, si è diffusa la notizia della chiusura della libreria Tarantola, un punto di riferimento per molti lettori locali. La libreria, attiva da diversi decenni, ha annunciato ufficialmente la cessazione delle attività. La notizia ha suscitato reazioni tra clienti e appassionati, molti dei quali si sono recati nel negozio per un ultimo saluto. La chiusura segna la fine di un’epoca per il negozio, che ha ospitato numerosi eventi e incontri nel corso degli anni.

Sesto San Giovanni (Milano), 24 aprile 2026 – Sesto San Giovanni si risveglia con una notizia amara: la storica, amatissima, libreria Tarantola chiude per sempre. La conferma arriva direttamente dai titolari, che scrivono così sui profili social della libreria: "Dopo oltre un secolo di attività, la Libreria Tarantola nei prossimi giorni chiuderà le sue porte. È una scelta serena, consapevoli di aver dato tutto e di aver ricevuto molto: dai lettori, dagli amici, dalla città. Rimane ciò che è passato tra questi scaffali: storie, idee, relazioni. Ora è giunto il momento di dedicarsi a nuovi progetti e a vecchie passioni. Grazie”. Per la città è un pezzo di storia che se ne va.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sesto perde un pezzo di storia: chiude la Libreria Tarantola Notizie correlate Leggi anche: ’La sorella maggiore Adel’, quando una libreria è un pezzo di storia Il commercio perde un altro pezzo di storia: addio a Umberto MusettiUn Pilastro del Commercio Lucchese Scompare: Addio a Umberto Musetti Lucchesia in lutto per la scomparsa di Umberto Musetti, storico fondatore del...