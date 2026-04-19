Casa Riformista al varo | martedì Giani lancia la lista

Martedì il presidente della regione presenterà ufficialmente la lista di Casa Riformista, in un evento che segnerà l’avvio ufficiale della campagna elettorale. In un'intervista, ha affermato di aver trovato altre forze politiche in grado di organizzare una lista in appena 15 giorni. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sul breve tempo a disposizione per la formazione di coalizioni e candidati, in un periodo di grande fermento politico.

"Trovate altre forze politiche in grado di tirar su una lista in 15 giorni". Touchè. Dall’accelerata impressa dal governatore Eugenio Giani a latere dell’evento di lancio della candidatura a sindaco di Vincenzo Ceccarelli ("La lista Casa Riformista si deve fare"), i renziani e il satellite che orbita attorno al pianeta Stefano Tenti da giorni è pancia a tera a caccia di aspiranti consiglieri da poter candidare attingendo dalla società civile. "La lista si fa", assicurano gli addetti ai lavori, "non c’è più alcun dubbio" rispetto ai tentennamenti delle settimane passate. Visto il timore di non poter replicare l’exploit delle regionali (10%) e la migrazione prosgressiva dei socialisti (rappresentati da Peruzzi) verso la civica di Ceccarelli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casa Riformista al varo: martedì Giani lancia la lista Notizie correlate Autostrada A1: tratto Firenze sud-Incisa chiuso sabato notte per varo viadotto Ribuio. Giani incontra Ad di AspiFIRENZE – Nel prossimo fine settimana la cintura fiorentina dell’autostrada A1 vedrà un importante intervento infrastrutturale, che comporterà... Il varo della lista Pd. Ralli punta sugli under20. E coi dem corre Gatteschidi Francesco Ingardia Pian pianino, di riffa e di raffa, la lista Pd prende forma. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Casa Riformista, lavori in corso. Tenti accelera sul varo della lista. Donati fa a tappeto le frazioni; Casa Riformista al varo: martedì Giani lancia la lista; Nasce il Circolo Matteotti, la casa politica dei riformisti; Casa Riformista, scatta lo sprint finale. Squadra in dirittura. Casa Riformista, lavori in corso. Tenti accelera sul varo della lista. Donati fa a tappeto le frazioniL’agenda di Marco Donati (nella foto) va a ritmo di samba. Dopo il varo del punto elettorale in piazza Risorgimento (ribattezzata per l’occasione piazza Donati anche per via delle attività commerciali ... lanazione.it Com'è andato il primo test elettorale di Casa RiformistaPer Casa Riformista, la nuova creatura di Matteo Renzi, le elezioni regionali sono state un primo test. Lanciato alla Leopolda a inizio ottobre, l'esperimento politico aveva un obiettivo chiaro: ... ilfoglio.it “Io ci metto la faccia”: il Sindaco Petta contro i comunicati anonimi attribuiti a Casa Riformista “Ancora una volta leggo comunicati anonimi contro la mia persona e contro l’Amministrazione comunale, firmati da nessuno ma attribuiti a Casa Riformista”. Con que facebook C.sinistra: Renzi, con alleanza a 4 gambe andiamo a vincere elezioni "Penso che il centrosinistra avrà ovviamente la presenza del Partito democratico, del Movimento 5 Stelle, la sinistra di Avs, e nell'area più centrale riformista una casa riformista, la chiamo io x.com