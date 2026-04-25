Serravalle il sindaco sfila con Salvini | polemica per il corteo

Il sindaco di Serravalle ha partecipato a un corteo della Lega a Milano, suscitando reazioni da parte di alcune forze politiche locali. Il Partito Democratico e Sinistra Civica Ecologista hanno chiesto le dimissioni del primo cittadino a seguito della sua presenza all’evento. La partecipazione del sindaco ha attirato l’attenzione della stampa e ha generato discussioni tra gli abitanti della città.

? Cosa sapere Il sindaco di Serravalle Piero Lunardi partecipa al corteo della Lega a Milano.. Il PD e Sinistra Civica Ecologista chiedono le dimissioni del primo cittadino.. Piero Lunardi sfila nel corteo milanese per la remigrazione accanto a Salvini, scatenando una tempesta politica che colpisce direttamente il comune di Serravalle e mette in discussione l’anima civica del sindaco. La partecipazione del primo cittadino di Serravalle alla manifestazione organizzata dalla Lega a Milano ha trasformato un evento di piazza in un caso locale. Le immagini trasmesse durante il programma televisivo Piazza Pulita hanno mostrato Lunardi tra i partecipanti al corteo, dove è stato esibire lo slogan Padroni a casa nostra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serravalle, il sindaco sfila con Salvini: polemica per il corteo Notizie correlate Liberazione d’Italia dal nazifascimo: corteo con sindaco e presidente della Regione e festa ai Giardini di SerravalleLa città di Cesena si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo con un ricco programma di iniziative... Piantedosi: il corteo di Torino "resa dei conti con lo Stato". "Chi sfila con i violenti o...AGI - Il corteo di Torino in solidarietà ad Askatasuna era una "resa dei conti con lo Stato". Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il sindaco di Serravalle sfila a Milano con Salvini per la remigrazione. E scoppia la polemica; Polemica a Serravalle Pistoiese: Il sindaco al corteo Lega a Milano; Polemica a Serravalle dopo la trasmissione su La7 - TVL; Liberazione d’Italia dal nazifascismo: corteo con sindaco e presidente della Regione e festa ai Giardini di Serravalle. Polemica a Serravalle Pistoiese: Il sindaco al corteo Lega a MilanoApprendiamo dalle immagini della trasmissione Piazza pulita – andata in onda ieri su La7 - che il primo cittadino del comune di Serravalle Pistoiese, ... gonews.it Il sindaco alle opposizioni: Su Via Fabbriche noi ineccepibili. Le vostre proposte sono fumo negli occhiAncora due mesi di disagi al traffico a Serravalle Scrivia per via della chiusura di Via Fabbriche. Il cantiere allestito dalla società Milano-Serravalle sul sottopasso autostradale dovrebbe essere sm ... giornale7.it L'interruzione d'acqua durerà cinque ore, tre le vie coinvolte a Serravalle - facebook.com facebook