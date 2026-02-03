Piantedosi | il corteo di Torino resa dei conti con lo Stato Chi sfila con i violenti o

Il corteo di Torino, organizzato in solidarietà ad Askatasuna, si è trasformato in una vera e propria resa dei conti con le forze dello Stato. Lo ha spiegato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante un intervento alla Camera. Nei momenti più tesi, alcuni manifestanti si sono avvicinati con atteggiamenti violenti, mettendo a rischio l’ordine pubblico. La polizia ha cercato di contenere gli scontri, mentre il governo valuta quali misure adottare per evitare che episodi simili si ripetano.

AGI - Il corteo di Torino in solidarietà ad Askatasuna era una "resa dei conti con lo Stato". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nella informativa alla Camera sugli scontri di sabato scorso. L'iniziativa di sabato "era stata preceduta e preannunciata, lo scorso 17 gennaio, da una 'assemblea nazionale' presso l'Università di Torino, a cui avevano partecipato circa 750 persone, fra le quali numerosi attivisti delle diverse anime dell'antagonismo nazionale, aderenti al sindacalismo di base, al movimento No Tav e ai gruppi ambientalisti, rappresentanti della Cgil, del partito Alleanza Verdi e Sinistra e della locale comunità islamica", ha detto il ministro. 🔗 Leggi su Agi.it

Piantedosi: il corteo di Torino "resa dei conti con lo Stato"

Il ministro dell’Interno, Piantedosi, torna a parlare alla Camera dopo gli scontri di sabato a Torino.

Il corteo di Torino, organizzato in solidarietà ad Askatasuna, si trasforma in una vera e propria sfida contro lo Stato.

Torino, il corteo contro lo sgombero di Askatasuna

Argomenti discussi: Il Colle chiama Piantedosi. Meloni: Atti contro lo stato; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Piantedosi: A Torino chiara matrice eversiva. I violenti aiutati dai cosiddetti pacifici; Guerriglia al corteo per Askatasuna. Meloni: Finti rivoluzionari. Mattarella chiama Piantedosi: Solidarietà agli agenti.

Askatasuna, Piantedosi alla Camera: Il corteo era una resa dei conti con lo Stato, evitati danni ben più graviL’iniziativa di sabato era stata preceduta e preannunciata, lo scorso 17 gennaio, da una 'assemblea nazionale' ... affaritaliani.it

Askatasuna, Piantedosi alla Camera: Il corteo era una resa dei conti con lo Stato – La direttaComunicazioni alla Camera del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo gli scontri avvenuti a Torino sabato 31 gennaio. Nel capoluogo piemontese, in ... lapresse.it

Corriere della Sera. . Informativa urgente del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo pro Askatasuna - facebook.com facebook

Gli scontri di sabato a #Torino alla manifestazione per #Askatasuna. La Polizia analizza le immagini del corteo per individuare i responsabili delle violenze. Oggi alla #Camera l'informativa del ministro dell'interno #Piantedosi x.com