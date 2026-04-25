Serino piange Michele Langastro | scompare un pilastro della montagna

A Serino si piange Michele Langastro, ex presidente della Comunità Montana. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il territorio irpino, con ripercussioni sulla gestione amministrativa locale. La notizia è stata confermata dalle autorità e ha suscitato commozione tra la comunità. Langastro era considerato una figura di rilievo nella politica e nelle attività istituzionali della zona.

? Cosa sapere Scomparsa di Michele Langastro, ex presidente della Comunità Montana di Serino.. Il decesso del dirigente amministrativo impatta sulla gestione istituzionale del territorio irpino.. Il lutto colpisce le istituzioni locali di Serino con la scomparsa di Michele Langastro, avvenuta tra le mura della sua abitazione, lasciando un vuoto profondo nella comunità che lo ha impegnato per anni alla guida della Comunità Montana. L’addio al precedente presidente si aggiunge a una serie di momenti di riflessione per il territorio irpino. La notizia della sua morte ha scosso i cittadini e chiunque abbia avuto il privilegio di collaborare con lui durante il suo mandato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serino piange Michele Langastro: scompare un pilastro della montagna Notizie correlate Ponzone piange Michele Tamburrano: addio a un pilastro della comunitàLa comunità di Ponzone, nel basso Triverese, si è raccolta per dare l’ultimo saluto a Michele Tamburrano, scomparso improvvisamente all’età di 75... Irpinia in lutto, morto Michele Langastro: malore improvviso, era stato presidente della Comunità MontanaL’improvviso lutto a Santo Stefano del Sole Dolore e cordoglio in Irpinia per la morte di Michele Langastro, 62 anni, storico presidente della...