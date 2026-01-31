La 24a giornata di Serie C va in scena questo weekend, con tutte le partite trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili in streaming su NOW. Gli appassionati possono seguire gli incontri dei gironi A, B e C, con telecronisti pronti a raccontare ogni azione. Dalle tribune ai campi, gli spettatori vivono ogni emozione del calcio di provincia, con aggiornamenti continui e collegamenti dal vivo.

Tutte le partite della 24a Giornata di Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con gli aggiornamenti dei gironi A, B e C, telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni emozione del weekend calcistico.. Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 24a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Approfondimenti su Serie C Sky

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Serie C Sky

Argomenti discussi: Mattia Ubaldi di Roma 1 sarà l’arbitro di Ascoli – Livorno; Dove vedere Catania-Cosenza in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Verso Carpi-Samb, attiva la prevendita: 500 biglietti per i tifosi rossoblù; Latina-Foggia: dove vederla in tv e streaming.

Dove vedere Salernitana-Giugliano in tv e streaming: canale, orario, formazioniCome guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Salernitana e Giugliano: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com

Dove vedere Atalanta U23-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioniCome guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Atalanta U23 e Benevento: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com

SERIE A I In campo Lazio-Genoa DIRETTA e FOTO per il match che apre la 23esima giornata di campionato #ANSA - facebook.com facebook

SERIE A I In campo Lazio-Genoa DIRETTA e FOTO per il match che apre la 23esima giornata di campionato #ANSA x.com