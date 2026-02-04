Il Milan di Allegri ha vinto a Bologna, portando a casa una vittoria importante. La squadra rossonera si avvicina alla vetta, riducendo le distanze dall’Inter, che ora aspetta il grande scontro dell’8 marzo. La partita di oggi ha dimostrato che il Milan vuole davvero puntare allo scudetto.

Il Milan di Massimiliano Allegri consolida la propria candidatura al titolo espugnando il Dall’Ara di Bologna con una prestazione di forza che riduce virtualmente le distanze dalla capolista Inter, attesa ora dallo scontro diretto dell’8 marzo. Nonostante le assenze pesanti nel reparto offensivo, i rossoneri hanno imposto il proprio ritmo alla gara, confermando una solidità difensiva che è ormai il marchio di fabbrica della gestione tecnica attuale: con una sola sconfitta stagionale rimediata al debutto, il club di via Aldo Rossi sale a quota 50 punti in classifica, frutto di un rullino di marcia fatto di 14 successi e 8 pareggi. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Milan, prova di forza a Bologna: Allegri vede lo scudetto e mette pressione all’Inter

Approfondimenti su Milan Inter

Nel suo approfondimento, Bucciantini valuta le possibilità di successo delle principali contendenti allo Scudetto, evidenziando punti di forza e debolezze di Inter, Napoli, Milan e Roma.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milan Inter

Argomenti discussi: Due gol dei fenomeni e un autogol per l'ennesima prova di forza: Milan, non ti smentisci proprio mai; Under 17 Serie A e B, l’Inter si prende il derby: 3-1 al Milan e conferma al secondo posto; Bologna-Milan, posticipo della 23esima di serie A, il risultato 0-3: la apre Loftus-Cheek poi i rossoneri dilagano con Nkunku e Rabiot; Doppio Conte.

Prova di forza rossonera: il Milan manda un messaggio all'InterC'era tensione nei giorni precedenti alla trasferta di Bologna: le tante assenze, le squadre che incalzano da dietro e quella che accenna una fuga davanti, la voglia di riscatto della ... milannews.it

Repubblica titola: Un Milan esagerato non molla lo ScudettoNe è valsa la pensa aspettare tutto il weekend e anche oltre per vedere in campo questo Milan. I rossoneri sono scesi in campo martedì sera, ieri, e hanno dominato ... milannews.it

L'allenatore del Milan soddisfatto dopo la bella prova di Bologna: "Ci sono tanti punti ancora da fare per arrivare in Champions" - facebook.com facebook

Prova di forza del #Milan che batte nettamente il #Bologna Solidi e micidiali nel ribaltare l'azione i rossoneri hanno ottenuto il 22esimo risultato positivo consecutivo. Per I rossoblu un momento complicato con evidenti scompensi difensivi. #BolognaMilan x.com