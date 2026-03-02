Malen sulle orme di Batistuta | la corsa alla Champions della Roma passa da lui

Malen sta facendo parlare di sé in casa Roma grazie ai suoi gol, diventando un protagonista importante del reparto offensivo. L'olandese ha già segnato più di un altro attaccante nel suo primo anno in giallorosso, mentre l'Olimpico si è già affezionato alle sue prestazioni. La corsa alla qualificazione in Champions passa anche attraverso le sue reti.

Ognuno immagina la felicità come vuole: per i tifosi della Roma ormai la gioia ha sempre gli occhi e il sorriso di Donyell Malen. Ancora lui. Sarebbe stata la serata perfetta senza i minuti finali del match, è vero, eppure c'è una luce lì davanti che non si spegne mai. E che riscalda il cuore della gente giallorossa anche in una serata intrisa di rimpianti. L'attaccante olandese, sempre acceso e mai in ombra, ha messo a segno un altro gol di gran classe in campionato, dimostrandosi ancora una volta freddo e cinico sottoporta come Gian Piero Gasperini vuole. Una partita interpretata alla costante ricerca del gol, cercando sempre il dialogo con i compagni da giocatore moderno, da centravanti vero.