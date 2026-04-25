Nel campionato di Serie A Gold, Lazio ha vinto contro Parmaclima 5-4 al nono inning, mentre Collecchio Camec ha conquistato una vittoria per 4-0. Nettuno 1945 è in testa al Girone A con cinque vittorie su cinque partite disputate. Le partite disputate hanno visto diverse squadre ottenere risultati significativi, con Lazio e Collecchio Camec che hanno ottenuto vittorie importanti nelle rispettive sfide.

? Cosa sapere Lazio batte Parmaclima 5-4 al nono inning e Collecchio Camec vince 4-0.. Nettuno 1945 guida il Girone A con cinque vittorie su cinque partite giocate.. Il Nettuno 1945 e il Collecchio Camec hanno inaugurato il weekend della Serie A Gold di baseball vincendo le rispettive gare-1 venerdì, mentre la corazzata Parmaclima è stata fermata dai laziali per 5-4. L’apertura del campionato mette subito in chiaro la competitività del torneo. Il duello tra la squadra di Parma e quella di Roma si è risolto con un margine minimo, dopo un confronto serrato che ha i laziali prevalere nell’ultimo inning. In una sfida combattuta fino al finale, l’azione decisiva è arrivata al nono inning grazie a un singolo di Annunziata, che ha permesso alla formazione della 1985 di siglare due punti vitali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serie A Gold: il Lazio batte Parma al 9° inning, Camec travolge

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