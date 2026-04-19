Baseball serie A Gold seconda giornata San Marino la spunta al fotofinish e batte Reggio Emilia in gara1

Nella seconda giornata della serie A Gold di baseball, San Marino ha ottenuto una vittoria al fotofinish contro Reggio Emilia in gara uno. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-1, con San Marino che ha prevalso grazie a un ultimo inning decisivo. Entrambe le squadre hanno schierato i loro giocatori principali, con alcune battute che hanno segnato punti importanti, mentre gli scambi in difesa sono stati serrati e molto intensi.

SAN MARINO BASEBALL 2 PALFINGER REGGIO EMILIA 1 SAN MARINO: Marlin ss (03), Martini 3b (03), Helder 1b (15), Angulo 2b (04), Pieternella (Magnani) es (03), Diaz ed (14), Colmenares r (11), Di Fabio ec (03), Lo. Di Raffaele dh (03). REGGIO: E. Rodriguez 3b (15), Deotto dh (15), Hechavarria ss (14), M. Rodriguez r (23), Tejada 1b (03), Saenz ec (03), Scala ed (04), Giovanardi (Urena) es (03), Alfinito (Acosta, Perez) 2b (03). Successione - Reggio: 100 000 000 0 = 1 bv 5 e 1. San Marino: 001 000 000 1 = 2 bv 3 e 0 Lanciatori: Hernandez (i) rl 5, bvc 2, bb 4, so 6, pgl 0; Guerrero (L) rl 4, bvc 1, bb 3, so 5, pgl 0; Lage (i) rl 5, bvc 4, bb 5, so 7, pgl 1; Mendez (r) rl 2.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baseball serie A Gold, seconda giornata. San Marino la spunta al fotofinish e batte Reggio Emilia in gara1 Notizie correlate Baseball: riparte la Serie A Gold. San Marino difende il titolo tricoloreDopo la (felice) parentesi del World Baseball Classic, l’Italia del diamante torna a occuparsi degli affari di casa. Baseball serie A Gold. San Marino, riparte l’avventura. Doppia sfida con MacerataComincia il campionato e i campioni in carica del San Marino Baseball ospitano Macerata in un weekend che propone gara1 stasera a Serravalle (ore 19)... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie A Gold Baseball, San Marino e Unipol Fortitudo vincono le gare del venerdì sera - Federazione Italiana Baseball Softball; Baseball: Parmaclima e San Marino si impongono nel venerdì di Serie A Gold; Baseball Serie A Gold 2026: Parma e San Marino calano il tris. Classifiche e risultati; Baseball Serie A Gold 2026: San Marino rimonta Macerata, vince la Fortitudo Bologna. Serie A Gold Baseball: Parma si aggiudica il primo atto del derby con Crocetta mentre San Marino supera Reggio Emilia al 10°politicamentecorretto.com - Serie A Gold Baseball: Parma si aggiudica il primo atto del derby con Crocetta mentre San Marino supera Reggio Emilia al 10° ... politicamentecorretto.com Baseball: Parmaclima e San Marino si impongono nel venerdì di Serie A GoldComincia nel segno di Parmaclima e San Marino il secondo fine settimana dedicato alla Serie A Gold 2026 di baseball. Le due squadre infatti hanno ... oasport.it Imola - Gran Premio di San Marino, 18 aprile 2003. Il giorno precedente alla competizione, la madre dei piloti Michael e Ralf Schumacher è venuta a mancare. Dopo averle reso omaggio con un ultimo saluto, domenica pomeriggio Michael Schumacher ha ind facebook Porca miseria, proprio adesso che volevamo conquistare San Marino. x.com