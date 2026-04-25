L'indagine è condotta dalla Procura di Milano: l'ipotesi di accusa sarebbe la stessa su cui si innescò il caso "Calciopoli" Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato per "concorso in frode sportiva". Come riferisce l’AGI, venerdì sera gli è stato notificato un a.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Designatore arbitri Serie A Gianluca Rocchi indagato per "concorso in frode sportiva": in esame partite del campionato 2024-25

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Terremoto arbitri, indagato Gianluca Rocchi: l'accusa; Agi: Designatore Rocchi è indagato per frode sportiva, pesa anche il caso di Inter-Verona; Open Var, torna Rocchi: rivelato il motivo della lunga assenza. Il giudizio su Roma-Atalanta e Napoli-Lazio; Il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva.

Il designatore Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva: Inter-Verona e Udinese-Parma nel mirinoIl designatore Gianluca Rocchi è finito nel registro degli indagati a Milano per frode sportiva. I magistrati stanno indagando sul calcio italiano e l’attenzione è stata posta anche su Inter-Verona e ... fanpage.it

Terremoto in Serie A, indagato il designatore RocchiIl capo degli arbitri avrebbe ricevuto un avviso di garanzia per concorso in frode sportiva. Sospetti di interferenze nelle decisioni del Var. Nel mirino Udinese-Parma di quest'anno e Inter-Verona 23/ ... rainews.it

Avviso di garanzia per il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi. Lo avrebbe ricevuto ieri per «concorso in frode sportiva». Secondo quanto riportato dall’Agi, l’inchiesta condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione si riferir - facebook.com facebook

L’agenzia AGI: terremoto nel calcio, il designatore arbitrale di Serie A Gianluca Rocchi indagato per “concorso in frode sportiva” x.com