Davide Devenuto ha conosciuto Serena Rossi nella soap di Rai 3 Un posto al sole. È un classe 1972 di Roma. Ha interpretato la parte di Andrea Pergolesi per quasi vent’anni, dal 2003 al 2020, anno in cui ha lasciato il suo personaggio. Le altre serie che lo hanno visto protagonista in tv sono: L’ispettore Coliandro, Ho sposato uno sbirro, Rex, Rosy Abate 2 – La serie e Rocco Schiavone. Nel 2018 ha mostrato la sua arte culinaria nel programma MasterChef Celebrities Italia. Inoltre la sua ultima esperienza lavorativa è stata proprio nel ruolo di Paolo, marito di Irene ( Cristiane Filangieri ), amica della protagonista Mina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Davide Devenuto, il marito di Serena Rossi: “Quando abbiamo smesso di lavorare insieme è scattato qualcosa”

