Dario Morello chi è il fidanzato di Serena Brancale | età carriera da pugile e vita privata

Dario Morello è il fidanzato di Serena Brancale, cantante che recentemente è tornata sul palco dell’Ariston. È un ex pugile con una carriera nel mondo delle arti marziali e ha un’età che si aggira intorno ai trent’anni. La loro relazione ha attirato l’attenzione dei media, specialmente dopo la partecipazione della cantante al Festival. Morello mantiene una vita privata discreta, lontana dai riflettori.

La vita sentimentale di Serena Brancale è finita al centro dell’attenzione dopo il suo ritorno sul palco dell’Ariston. Accanto alla cantante c’è Dario Morello, pugile professionista conosciuto nel mondo della boxe come “Spartano”. La loro relazione è emersa solo di recente, ma ha già attirato grande curiosità, anche perché unisce due percorsi molto diversi: quello musicale di Serena e quello sportivo di Dario. Chi è il compagno della cantante? Qual è la sua storia nel pugilato? E come vivono la loro relazione lontano dai riflettori? Scopriamolo insieme. Dario Morello è nato nel 1993 a Cetraro, in provincia di Cosenza. È cresciuto in un contesto dove il pugilato era parte della cultura sportiva locale e ha iniziato ad allenarsi da giovanissimo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

