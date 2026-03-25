Sabato 28 marzo alle 21, al teatro Fenaroli di Lanciano, si terrà uno spettacolo di beneficenza dedicato a “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello. L’adattamento e la regia sono a cura di Rossella Gesini, con la partecipazione di Barbara Palmisciano e Daniela Scatena. La rappresentazione è una produzione del Teatro del Sangro e del Teatro Studio Vasto.

‘La Verità di un fatto è una e una sola’. Ma che succede quando si rimane da soli a sostenerla? Beatrice è convinta che suo marito, il Cavalier Fiorica, la tradisca con la moglie di Ciampa, il suo scrivano. Per dimostrare a tutti che i suoi sospetti sono fondati, congegna un elaborato piano per far sorprendere i due, in flagranza, dalle autorità. Ma l'ostinata ricerca delle prove della donna si scontra con un ostacolo invalicabile: la rispettabilità. Nella società descritta da Pirandello, infatti, l'onore è tutto; i personaggi, pur di essere accettabili agli occhi degli altri, soffrono, mentono, e ingoiano bocconi amari. Occhi onnipresenti e sempre giudiziosi, dall'inizio alla fine della pièce, che incombono sulla sola e fragile Beatrice. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Serata di beneficenza al Fenaroli di Lanciano con “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello

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