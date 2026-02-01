Al Teatro Parioli Costanzo | Te lo faccio vedere chi sono io! quattordicesima serata di beneficenza in onore di Gianni Elsner

Questa sera al Teatro Parioli si svolge la quattordicesima serata di beneficenza dedicata a Gianni Elsner. Costanzo ha preso il palco e ha esclamato: “Te lo faccio vedere chi sono io!” davanti a un pubblico che si è raccolto per sostenere l’iniziativa. L’evento, in programma martedì 3 febbraio alle 20, porta avanti la tradizione di raccogliere fondi per una causa importante, coinvolgendo artisti e spettatori in un gesto di solidarietà.

"TE LO FACCIO VEDERE CHI SONO IO!" QUATTORDICESIMA SERATA DI BENEFICENZA IN ONORE DI GIANNI ELSNER Martedì 3 febbraio 2026, ore 20.30 Teatro Parioli Costanzo – Roma Torna "Te lo faccio vedere chi sono io!", quattordicesima serata di beneficenza in onore di Gianni Elsner. Anche quest'anno l'appuntamento si terrà al Teatro Parioli Costanzo di Roma, martedì 3 febbraio 2026 alle ore 20.30, con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle iniziative di solidarietà promosse dall'Associazione Gianni Elsner, in particolare dei progetti legati alla formazione scolastica in Paraguay. A condurre la serata saranno Luciano Lembo e Alberto Laurenti, che si alterneranno sul palco con: Antonio Giuliani, Daniela Mei, Dani Bra, Baz (Marco Bazzoni), Roberto Ranelli, Manuela Villa, Monsieur David, Rumba de Mar, Stefano Indino.

