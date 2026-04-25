’Senza rossetto | il voto alle donne’ Daniela Morozzi oggi ai Rinnovati

Il 10 marzo 1946, le donne hanno votato per la prima volta nelle elezioni amministrative dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Le consultazioni si sono svolte in quattro domeniche consecutive, fino al 7 aprile, coinvolgendo sette regioni. Questa data segna un momento storico per il diritto di voto femminile nel paese, con le donne che hanno potuto esercitare per la prima volta il loro diritto elettorale.

Solo alla fine della Seconda guerra mondiale, il 10 marzo 1946, le donne esercitano per la prima volta il loro diritto di voto nelle elezioni amministrative che si svolsero in quattro domeniche consecutive fino al 7 aprile, in 7.235 comuni: le prime elezioni libere in Italia dopo circa venticinque anni di regime. A partire da quel giorno le donne possono votare ed essere votate. Pochi mesi dopo, il 2 giugno dello stesso anno, si recano di nuovo alle urne per partecipare a un evento storico: il Referendum istituzionale tra monarchia e repubblica e l’elezione dei rappresentati all’Assemblea costituente incaricata di redigere la nuova Costituzione italiana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Senza rossetto: il voto alle donne’. Daniela Morozzi oggi ai Rinnovati Notizie correlate ’Al voto senza rossetto’, si disegna la democraziaLa Provincia di Siena apre le porte alla creatività dei giovani con l’inaugurazione della mostra "Al voto senza rossetto: la libertà si disegna... Ottant’anni fa il voto alle donne, oggi la mostraMarzo 1946 segna una svolta decisiva nella storia della Repubblica italiana e nella conquista dei diritti civili. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Senza rossetto: 2 giugno 1946, il voto alle donne, lo spettacolo di Daniela Morozzi e le Musiquorum per il 25 apirle a Siena – ASCOLTA; Donne al voto e festa della Liberazione, vince il manifesto di Gaia; 'Libere dal pregiudizio, unite nel diritto': il manifesto dei giovani illumina le celebrazioni del 25 Aprile a Siena per gli 80 anni dal primo voto alle donne; Celebrazioni del 25 aprile: corteo e cerimonia in Piazza del Campo. ’Senza rossetto: il voto alle donne’. Daniela Morozzi oggi ai RinnovatiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Senza rossetto: 2 giugno 1946, il voto alle donne. Daniela Morozzi ai RinnovatiSIENA. Solo alla fine della Seconda guerra mondiale, il 10 marzo 1946, le donne esercitano per la prima volta il loro diritto di voto nelle elezioni Appuntamento in programma sabato 25 Aprile al Teatr ... ilcittadinoonline.it “Senza rossetto: 2 giugno 1946”: Daniela Morozzi al Teatro dei Rinnovati per il 25 aprile Solo alla fine della Seconda guerra mondiale, il 10 marzo 1946, le donne esercitano per la prima volta il loro diritto di voto nelle elezioni amministrative che si svolsero in - facebook.com facebook