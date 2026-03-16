’Al voto senza rossetto’ si disegna la democrazia

La Provincia di Siena apre le porte alla creatività dei giovani con l’inaugurazione della mostra " Al voto senza rossetto: la libertà si disegna insieme", che conclude il contest dedicato agli studenti delle scuole superiori del territorio per la scelta dell’immagine ufficiale del manifesto delle celebrazioni del 25 aprile 2026, Festa della Liberazione dedicata quest’anno all’ottantesimo del primo voto delle donne. A partire da oggi e fino a sabato 26 marzo, il Palazzo del Governo sede della Provincia di Siena (Piazza Duomo) ospita – con ingresso gratuito - l’esposizione di tutte le opere pervenute al concorso. I visitatori potranno ammirare... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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