Ottant’anni fa il voto alle donne oggi la mostra

Oggi si apre una mostra per ricordare i 80 anni dal voto alle donne in Italia. Era marzo 1946 quando le italiane ottennero il diritto di votare, un passo importante nella storia del Paese. La mostra ripercorre quegli anni e celebra il cambiamento che ha aperto la strada alla parità.

Marzo 1946 segna una svolta decisiva nella storia della Repubblica italiana e nella conquista dei diritti civili. Il 24 marzo di quell’anno, a Siena e in numerosi altri comuni, si svolsero le prime elezioni amministrative dopo la caduta del Fascismo e, soprattutto, le prime consultazioni in cui le donne poterono esercitare il diritto di voto ed essere elette, entrando a pieno titolo nella vita politica e nelle giunte comunali. A ottant’anni da quel passaggio fondamentale, l’assessorato alle pari opportunità del Comune di Siena promuove, in collaborazione con Violetti Arte Contemporanea, il progetto espositivo ’La libertà di scegliere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

