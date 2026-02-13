Due minorenni armati di coltello rapinano coetaneo | rintracciati dai carabinieri

Due minorenni armati di coltello hanno rapinato un coetaneo a Maddaloni, ma i carabinieri sono riusciti a individuarli subito dopo. La rapina si è verificata nel pomeriggio del 13 febbraio, quando i due giovani hanno minacciato il ragazzo e gli hanno portato via il telefono e alcuni soldi. I militari hanno avviato immediatamente le ricerche e, grazie alle testimonianze raccolte, sono riusciti a rintracciare i responsabili poco dopo.

Sono stati denunciati. Durante le perquisizioni domiciliari è stata rinvenuta la refurtiva: portafoglio, smartphone e bici elettrica sono stati restituiti al proprietario Armati di coltello rapinano un giovane ma non avevano fatto i conti con i carabinieri. Nel pomeriggio di oggi (13 febbraio), a Maddaloni, i carabinieri della locale Stazione hanno concluso in tempi rapidi un’attività d’indagine avviata a seguito di una denuncia per rapina presentata nella giornata di ieri, 12 febbraio, da un ragazzo del posto, minorenne. L’episodio, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, si sarebbe verificato intorno alle 16.🔗 Leggi su Casertanews.it

Due minori di 16 e 17 anni, entrambi di origine rumena, sono stati individuati come i presunti autori di un brutto episodio a Brignole.

