Il terzo turno del Sei Nazioni si è concluso il 25 aprile 2026 con vittorie per Inghilterra e Francia, che si trovano entrambe a quota 15 punti in vetta alla classifica. L’Italia ha ottenuto una vittoria contro la Scozia, salendo a 7 punti. La partita tra Inghilterra e Francia ha visto entrambe le squadre ottenere il massimo dei punti disponibili, mentre il match tra Italia e Scozia si è concluso con il successo degli azzurri.

? Cosa sapere Inghilterra e Francia vincono il terzo turno del Sei Nazioni il 25 aprile 2026.. Le padrone di casa e le Bleues raggiungono 15 punti in testa alla classifica.. L’Inghilterra consolida il primato nel Sei Nazioni femminile segnando 62 punti contro il Galles, mentre la Francia mantiene il passo con una vittoria di 26-7 sull’Irlanda in questo terzo turno disputato sabato 25 aprile 2026. Il duopolio in vetta alla classifica tra le padrone di casa inglesi e le francesi si è ulteriormente accentuato dopo i risultati odierni. Entrambe le formazioni hanno raggiunto la quota di 15 punti grazie ai successi ottenuti in campo, lasciando alle spalle le altre contendenti, inclusa l’Italia che ha trionfato sulla Scozia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sei Nazioni: Inghilterra e Francia dominano, l’Italia vola sulla Scozia

Sei Nazioni, Italia-Inghilterra 23-18: prima vittoria contro gli inglesi nella storia

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