Nel secondo turno del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile, si sono svolte due partite con risultati a senso unico. L’Inghilterra ha ottenuto una vittoria in trasferta contro la Scozia, mentre la Francia ha prevalso sul Galles in casa. Le partite hanno visto le due nazionali più quotate del torneo imporsi senza troppi problemi, lasciando in attesa il confronto tra Irlanda e Italia, ancora da disputare.

In attesa di Irlanda-Italia, si sono disputati gli altri due match della seconda giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: nette affermazioni esterne delle due squadre più quotate del lotto, Inghilterra e Francia, che vincono rispettivamente in casa di Scozia e Galles. L’Inghilterra passa in Scozia con un nettissimo 7-84, incamerando ovviamente anche il punto di bonus offensivo. Partita chiusa in mezz’ora, con le ospiti che marcano 4 mete, conquistando il punto supplementare e volano sullo 0-28. L’unica marcatura scozzese arriva al 35?, ma le inglesi chiudono la prima frazione sul 7-35. Il canovaccio non muta nella ripresa, anzi arrivano altre sette mete dell’Inghilterra, tutte trasformate, che portano a dodici il computo complessivo, per lo score finale di 7-84.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile, nette vittorie di Inghilterra e Francia in casa di Scozia e Galles nel Sei Nazioni

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