La prima giornata del Sei Nazioni femminile 2026 si è chiusa con alcune squadre che hanno ottenuto vittorie convincenti. La Francia ha dominato in casa a Grenoble, mentre Inghilterra e Scozia sono uscite vittoriose dalle rispettive partite. I risultati di questa prima tornata di incontri hanno già creato alcune differenze tra le squadre partecipanti.

La prima giornata del Sei Nazioni femminile 2026 si è conclusa con risultati che delineano già i primi equilibri del torneo, segnati dal dominio francese a Grenoble e dai successi di Inghilterra e Scozia. Mentre l’Italia fatica a trovare risposte contro la potenza delle esochorde tricolori, le altre nazioni iniziano a definire le proprie gerarchie attraverso prestazioni tattiche molto diverse tra loro. Efficienza offensiva inglese e gestione territoriale scozzese. Il campo inglese ha ospitato una prestazione di alta precisione tecnica, dove il punteggio finale di 33-12 contro l’Irlanda riflette una netta superiorità tattica. Le padrone di casa hanno imposto un ritmo asfissiante fin dai primi minuti, chiudendo la prima frazione in vantaggio per 21-0.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sei Nazioni Rugby: Inghilterra e Scozia volano, Francia in vetta

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