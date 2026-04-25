Allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma, l’Italia ha conquistato una vittoria significativa nel terzo turno del Sei Nazioni femminile 2026, battendo la Scozia con diverse mete seguite da una prestazione convincente. La squadra italiana ha raggiunto i 6 punti in classifica, posizionandosi temporaneamente al terzo posto. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore delle italiane, che hanno dominato durante tutto l'incontro.

Allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma l’Italia conquista una vittoria pesante nel terzo turno del Sei Nazioni femminile 2026, superando la Scozia al termine di una prova autoritaria e salendo così a quota 6 punti, momentaneamente al terzo posto in classifica. Le azzurre indirizzano il match già nel primo tempo, imponendo ritmo e fisicità e trovando con continuità la via della meta con Alyssa D’Incà e Vittoria Zanette protagoniste, fino a costruire un largo margine prima dell’intervallo. Nella ripresa, nonostante due cartellini gialli ravvicinati che costringono l’Italia a difendere in doppia inferiorità numerica, la squadra di Fabio Roselli dimostra solidità e carattere, contenendo il ritorno scozzese e trovando addirittura un’altra marcatura che chiude definitivamente i conti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sei Nazioni femminile: l’Italia travolge la Scozia a suon di mete e festeggia la prima vittoria

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