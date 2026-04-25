Durante la partita del Sei Nazioni di rugby femminile, l’Italia ha segnato un punto contro la Scozia, che ha risposto con una meta. La sfida si svolge al Lanfranchi, dove sono presenti più di 4600 spettatori. Nel corso dell’incontro, l’Italia ha dovuto sostituire una giocatrice in campo, inserendo una nuova atleta. La partita si sta disputando in diretta, con aggiornamenti sui cambi e sui punteggi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18? Per l’talia esce Silvia Turani ed entra Gaia Maris. Arrivano i dati sulle presenze al Lanfranchi: oltre 4600 spettatori. 16? Attacca a testa bassa la Scozia, ma le azzurre si difendono bene nonostante la doppia inferiorità. 13? Helen Nelson trasforma il calcio: 34-7 per l’Italia. 12 Prima meta scozzese, con Lana Skeldon che approfitta di una buona azione in avanzamento. 34-5 per le azzurre. 11? Shona Campbell entra nell’area di meta ma non riesce a schiacciare la palla dentro, il campo finendo fuori dalle riga bianca con il corpo. Ancora a secco la Scozia. 10? Italia in tredici: ammonita Elisa Giordano, attenzione perchè il contatto è sotto valutazione e potrebbe trasformarsi in cartellino rosso.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 34-7, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: prima meta scozzese, azzurre in tredici

Notizie correlate

LIVE Italia-Scozia 10-0, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: Zanette regala la seconda meta alle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20? In avanti delle azzurre in una zona molto vicina alla linea di meta.

LIVE Italia-Scozia 34-0, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: sesta meta azzurra in apertura di secondo tempo con VecchiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11? Shona Campbell entra nell’area di meta ma non riesce a schiacciare la palla dentro, il campo finendo...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Italia - Scozia al Sei Nazioni 2026: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming | Rugby donne; Sei Nazioni Femminile 2026: Italia, le convocate per la sfida alla Scozia; Sei Nazioni Femminile: Italia a caccia della prima vittoria; LIVE Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: le azzurre devono sbloccarsi.

LIVE Italia-Scozia 10-0, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: Zanette regala la seconda meta alle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia e Scozia, valida ... oasport.it

Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, tv, programma, formazioni, streamingContinuerà oggi, sabato 25 aprile, alle ore 17.30, il percorso delle azzurre nel Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: l'Italia del CT Fabio Roselli, dopo ... oasport.it

Dalla Scozia all’Italia, per pochi giorni. E poi un incontro. Con Franco Raimondo Barbabella, preside della scuola che ho frequentato da ragazzo. Tra parole, ascolto e qualcosa che resta. Il mio libro “La Lentezza del Cardo” nasce anche così. Non da un’idea s - facebook.com facebook