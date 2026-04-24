Sabato alle 17, l’Italia femminile di rugby affronta in casa la Scozia nel terzo turno del Sei Nazioni 2026. Si tratta della prima partita giocata in Italia durante questa edizione del torneo. La squadra cerca di ottenere il primo successo nel torneo, dopo aver disputato due incontri precedenti. La sfida si svolge allo stadio di casa, con un'attenzione particolare sulla voglia di migliorare il risultato rispetto alle partite passate.

Terzo turno del Sei Nazioni femminile 2026 e prima uscita casalinga per l’Italia femminile di rugby, che sabato alle 17.30 affronta la Scozia con l’obiettivo di dare una svolta al proprio torneo. Il tecnico Fabio Roselli cambia cinque elementi nel XV iniziale, rilanciando in prima linea Silvia Turani e inserendo Vittoria Zanette dal primo minuto, mentre tra i trequarti prende forma una nuova combinazione con Sara Mannini e Michela Sillari centri e Alyssa D’Incà spostata all’ala. Anche la Scozia risponde con cinque novità, tra cui la prima da titolare per la pilone Demi Swann e il rientro di Rachel McLachlan in terza linea, mentre la capitana Rachel Malcolm si adatta a numero 8 per sopperire alle assenze.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile: l’Italia ospita la Scozia per la prima vittoria nel Sei Nazioni

Grande Italia contro la Scozia! Analisi tecnica e chiavi della vittoria nel 6 Nazioni

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