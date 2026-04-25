Sei Nazioni femminile | Italia dominante Scozia travolta 41-14

L’Italia femminile di rugby ha ottenuto la sua prima vittoria nel Sei Nazioni 2026, battendo la Scozia con un punteggio di 41-14 a Parma. Le Azzurre hanno segnato sette mete, con doppiette di D’Incà e Zanette, mentre Sgorbini è stata scelta come player of the match. La partita ha visto le italiane dominare dal primo all’ultimo minuto, riuscendo a conquistare un risultato importante nel torneo.

Sette mete e primo successo nel torneo per le Azzurre a Parma: doppiette di D’Incà e Zanette, Sgorbini player of the match L’Italia femminile del rugby conquista la prima vittoria nel Sei Nazioni 2026 e lo fa con una prestazione autoritaria. Allo stadio Lanfranchi di Parma le Azzurre superano la Scozia 41-14 al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine, chiusa con sette mete e il premio di migliore in campo assegnato a Francesca Sgorbini. La squadra guidata da Roselli indirizza subito il match grazie a un controllo netto del punto d’incontro, che consente di costruire possessi di qualità e spegnere sul nascere le iniziative scozzesi. Il vantaggio arriva già nelle prime fasi con la meta di D’Incà, servita al termine di un’azione costruita sulla pressione difensiva e sulla velocità di esecuzione.🔗 Leggi su Sportface.it

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