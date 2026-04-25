Durante la partita tra Italia e Scozia valida per il Sei Nazioni femminile di rugby 2026, l’Italia ha segnato 41 punti contro i 14 delle scozzesi. Nel corso del secondo tempo, le scozzesi hanno segnato una seconda meta con un’azione di Poolman. Al 78° minuto, l’Italia si è ritrovata in dieci giocatori a causa di un cartellino giallo mostrato a Sara Mannini per un contatto con la testa sulla schiena di una giocatrice avversaria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78? Italia in dieci: cartellino giallo per Sara Mannini per un contatto con la testa sulla schiena di Francesca McGhie. 74? Realizza la trasformazione Helen Nelson, 41-14 per le azzurre. 73? Seconda meta scozzese con Molly Poolman, che penetra la difesa azzurra. 41-12 per l’Italia. 72? In lizza per il premio di migliore in campo ci sono Vittoria Vecchini, Vittoria Zanette, Francesca Sgorbini e Sofia Stefan. 71? Per la Scozia esce Leia Brebner-Holden ed entra Rianna Darroch. 70? Nelle azzurre esce Vittoria Vecchini ed entra Chiara Cheli. 69? Si difende bene l’Italia con un gran recupero di Alissa Ranuccini.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 41-14, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: seconda meta scozzese con Poolman

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