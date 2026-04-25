La partita tra Italia e Scozia nel Sei Nazioni di rugby femminile si è conclusa con un punteggio di 41-7 a favore delle italiane. Durante il match, le azzurre hanno segnato una meta di Duca nonostante la presenza di due giocatrici in meno in campo. Nel corso dell’incontro, Vittoria Vecchini è uscita e al suo posto è entrata Chiara Cheli. La diretta è aggiornata in tempo reale con i dettagli della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30? Nelle azzurre esce Vittoria Vecchini ed entra Chiara Cheli. 29? Si difende bene l’Italia con un gran recupero di Alissa Ranuccini. 26? Touche azzurra nei 22 metri scozzesi. Intanto doppio cambio per l’Italia: dentro Margherita Tonellotto, Emma Stevanin e Francesca Granzotto, fuori Aura Muzzo, Veronica Madia e Francesca Sgorbini. 21? Nella Scozia esce Lucia Scott ed entra Rachel Philipps. Tornano in campo per le azzurre Veronica Madia ed Elisa Giordano. 20? Trasformazione facile per Michela Sillari: 41-7. 19? META AZZURRA IN DOPPIA INFERIORITA’: LE AZZURRE CARICANO IN AVANZAMENTO, CON GIORDANA DUCA CHE REALIZZA LA META.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 41-7, Sei Nazioni rugby femminile 2026 in DIRETTA: meta azzurra di Duca nonostante la doppia inferiorità

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