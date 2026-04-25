Segna mentre il portiere è infortunato | scoppia la polemica in Liverpool-Crystal Palace

Durante la partita di Premier League tra Liverpool e Crystal Palace si è verificato un episodio che ha suscitato molte polemiche. Mentre il portiere del Liverpool rimaneva a terra per un infortunio, i giocatori del Crystal Palace hanno continuato l’azione e hanno segnato un gol praticamente a porta vuota. La decisione di proseguire il gioco ha generato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Episodio controverso in Premier League durante Liverpool-Crystal Palace: mentre il portiere resta a terra per un infortunio, il Crystal Palace decide comunque di proseguire l’azione e segna a porta praticamente vuota. Un gol destinato a far discutere, tra polemiche sul fair play e regolamento, visto che l’arbitro non era obbligato a fermare il gioco. La partita si chiude poi con la vittoria del Liverpool per 3-1.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Segna mentre il portiere è infortunato: scoppia la polemica in Liverpool-Crystal Palace Notizie correlate Fiorentina Crystal Palace 2-1 LIVE: segna Ndour, la Viola ora ci crede!Lewandowski, l’agente Pini Zahavi è atteso a breve in Italia: Juventus e Milan alla finestra, arrivano novità importanti sul suo futuro Mercato... DIRETTA / Crystal Palace-Fiorentina 1-0, Mateta segna su rigoreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA26' Fiorentina che non riesce a reagire allo schiaffo preso, per il momento è ancora il Crystal Palace a gestire... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: MLS: Baribo firma una tripletta in un pirotecnico match da otto gol, il portiere del Toronto Gavran segna il pari; Liverpool-Crystal Palace sabato 25 aprile 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici I Reds voglio chiudere la pratica 5° posto. Pronostico Liverpool-Crystal Palace: stavolta nessuna bestia neraLiverpool-Crystal Palace è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Liverpool-Crystal Palace, le formazioni ufficiali: debutto a 29 anni in Premier, Chiesa outSono state svelate le formazioni ufficiali di Liverpool-Crystal Palace, match valido per la 34^ giornata di Premier League. Freddie Woodman fa il suo. tuttomercatoweb.com #Salah, infortunio in #Liverpool- #CrystalPalace. #Slot: “Dobbiamo capire quanto sia grave” x.com Giovanni Leoni non tornerà in Italia: almeno stando alle parole di Arne Slot, il suo futuro resta a Liverpool. Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crystal Palace, l’allenatore dei Reds ha infatti fatto capire chiaramente di voler trattenere - facebook.com facebook