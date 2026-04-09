DIRETTA Crystal Palace-Fiorentina 1-0 Mateta segna su rigore

Al 26° minuto di gioco, il Crystal Palace si trova in vantaggio sulla Fiorentina grazie a un rigore realizzato da Mateta. La squadra italiana non è riuscita a reagire allo svantaggio e al momento sembra in difficoltà nel controllare la partita, mentre i padroni di casa continuano a gestire il ritmo dell'incontro. La partita è ancora aperta e si attende un eventuale cambio di fronte.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA26' Fiorentina che non riesce a reagire allo schiaffo preso, per il momento è ancora il Crystal Palace a gestire la gara.24' Freddissimo Mateta dal dischetto, spiazzato De Gea: è 1-0 per il Palace.23' GOL DEL CRYSTAL PALACE! MATETA SEGNA IL CALCIO DI RIGORE!21'. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Crystal Palace-Fiorentina, la partita in diretta: 1-0, londinesi avanti su rigoreLondra, 9 aprile 2026 – Si gioca a Londra alle 21 (ora italiana) l’andata dei quarti di finale di Conference League tra il Crystal Palace e la... Crystal Palace-Fiorentina: si gioca! / DirettaA Londra (ore 21) la squadra viola affronta i padroni di casa nell’andata dei quarti di finale di Conference League. Temi più discussi: Conference League: in campo alle 21 Crystal Palace-Fiorentina DIRETTA; Conference League: le probabili formazioni di Crystal Palace-Fiorentina; Crystal Palace-Fiorentina: probabili, Kean e Parisi out, Piccoli guide l'attacco; Crystal Palace-Fiorentina oggi in Conference, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni. Conference League: Crystal Palace - Fiorentina 1-0 DIRETTA e FOTOLa Fiorentina è a Londra per affrontare il Crystal Palace nell'andata dei quarti di Conference League. Sfida difficile quanto affascinante, primo vero test per la squadra viola che in questa ... ansa.it Crystal Palace-Fiorentina 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Conference: Piccoli in attaccoLa diretta live di Fiorentina-Crystal Palace di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it #CrystalPalaceFiorentina, segui la diretta testuale x.com CONFERENCE LEAGUE I In campo Crystal Palace - Fiorentina DIRETTA e FOTO per l'andata dei quarti di finale #ANSA - facebook.com facebook