DIRETTA Crystal Palace-Fiorentina 1-0 Mateta segna su rigore

Da firenzetoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al 26° minuto di gioco, il Crystal Palace si trova in vantaggio sulla Fiorentina grazie a un rigore realizzato da Mateta. La squadra italiana non è riuscita a reagire allo svantaggio e al momento sembra in difficoltà nel controllare la partita, mentre i padroni di casa continuano a gestire il ritmo dell'incontro. La partita è ancora aperta e si attende un eventuale cambio di fronte.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA26' Fiorentina che non riesce a reagire allo schiaffo preso, per il momento è ancora il Crystal Palace a gestire la gara.24' Freddissimo Mateta dal dischetto, spiazzato De Gea: è 1-0 per il Palace.23' GOL DEL CRYSTAL PALACE! MATETA SEGNA IL CALCIO DI RIGORE!21'. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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