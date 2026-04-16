Fiorentina Crystal Palace 2-1 LIVE | segna Ndour la Viola ora ci crede!

La partita tra la Fiorentina e il Crystal Palace si è conclusa con un risultato di 2-1 a favore della squadra italiana. Ndour ha segnato un gol, contribuendo al risultato finale. La cronaca della gara include dettagli sui momenti salienti, le decisioni arbitrali e le azioni più significative che hanno caratterizzato l'incontro. Il match ha visto diverse occasioni da entrambe le parti, con la Fiorentina che ha trovato il gol decisivo nel secondo tempo.

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