Le cerchie sociali negative accelerano l'invecchiamento di 9 mesi secondo la rivista scientifica PNAS

Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica PNAS, le persone coinvolte in cerchie sociali negative possono accelerare l'invecchiamento di circa nove mesi. Lo studio evidenzia come le relazioni tossiche influenzino non solo il benessere emotivo, ma anche il processo biologico di invecchiamento. La ricerca si basa su analisi approfondite di variabili sociali e biologiche.

Le persone tossiche non solo ci rendono infelici e ci complicano la vita: ma ci fanno anche invecchiare prima. Un motivo in più per tenerle alla larga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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