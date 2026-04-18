In alcune relazioni, una persona può essere mantenuta come un partner “segnaposto”, senza essere considerata una scelta definitiva. Questo tipo di rapporto si verifica quando uno dei due sa di essere visto come un riempitivo, in attesa di qualcuno di migliore, ma non comunica apertamente questa intenzione. Spesso si tratta di situazioni in cui ci si tiene vicini, senza però instaurare un legame autentico o esclusivo.

Esiste un tipo di relazione in cui uno dei due sa già che l’altro è provvisorio, ma non lo dice. Si chiama “ placeholder partner ” ovvero partner segnaposto, e descrive chi viene tenuto in una storia d’amore come riempitivo, in attesa di qualcuno di meglio. Il termine sta diventando virale su TikTok tra chi ha vissuto la sensazione che qualcosa non tornasse nel proprio rapporto, senza riuscire a darle un nome. Non è raro voler stare in una relazione solo per non essere soli, per avere qualcuno con cui condividere le occasioni sociali o per rispondere alle aspettative familiari. Il problema sorge quando una delle due persone non è onesta sull’assenza reale di un futuro condiviso, pur recitando il ruolo del partner a lungo termine in tutto e per tutto.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ti tiene ma non ti sceglie davvero: come capire se sei un partner “segnaposto”

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