Negli ultimi mesi si è verificato un aumento delle iscrizioni scolastiche nelle zone periferiche dell'area metropolitana rispetto al centro di Milano. In particolare, gli studenti nelle aree limitrofe sono cresciuti dell’1,83%, mentre nel capoluogo si è registrato un calo dello 0,23%. Questa tendenza riguarda tutte le fasce di età e interessa sia le scuole pubbliche che quelle private.

? Cosa sapere Gli iscritti nell'hinterland milanese crescono dell'1,83% mentre a Milano calano del 1,23%.. La domanda si sposta dai licei cittadini verso i percorsi tecnici nelle aree periferiche.. L’Osservatorio Scolarità della Città Metropolitana di Milano ha tracciato il nuovo volto dell’istruzione superiore, evidenziando come 114.198 studenti stiano ridisegnando la geografia dei banchi tra i centri urbani e le province. Mentre il numero complessivo di iscritti mostra una flessione dell’1,41% rispetto ai dati di cinque anni fa, emerge una dinamica geografica netta: la scuola si sposta dai palazzi milanesi verso l’hinterland, dove la popolazione studentesca è cresciuta dell’1,83% nell’ultimo quinquennio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola, gli studenti fuggono dal centro: boom di iscritti nell’hinterland

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