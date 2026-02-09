L' ambulatorio con gli infermieri gratis nell' hinterland di Milano

A Rozzano apre anche nel pomeriggio l’ambulatorio infermieristico gratuito gestito dalla Croce Rossa. Situato in via degli Oleandri, il servizio offre assistenza senza costi, rispondendo alle esigenze di chi ha difficoltà a pagare visite mediche o ha bisogno di controlli rapidi. La struttura si aggiunge alle altre iniziative di supporto sul territorio, puntando a migliorare l’accesso alle cure di chi ne ha più bisogno.

Apre anche nel pomeriggio l'ambulatorio infermieristico gratuito di Rozzano. Il servizio, situato in via degli Oleandri, è a cura della Croce Rossa. Nel mese di febbraio, il presidio sanitario resta aperto il mercoledì non solo dalle 9 alle 13 ma anche dalle 14 alle 18, senza appuntamento.

