Progetti e fondi del Pnrr | Provincia in ritardo | No siamo nei tempi

La Provincia di Grosseto si difende dalle accuse di ritardo sui fondi del Pnrr. I consiglieri di Fratelli d’Italia sostengono che non ci sono problemi e che i lavori sono già in fase di completamento. Il presidente Limatola invece assicura che i 17 milioni di euro in gioco sono ancora al sicuro, perché tutti gli interventi sono quasi finiti o già conclusi. La tensione tra le parti resta alta, mentre si avvicina la scadenza per i progetti.

Secondo Guendalina Amati, Luca Minucci e Bruno Ceccherini (consiglieri provinciali di FdI) la Provincia rischia di perdere milioni di euro del Pnrr per ritardi e inefficienze, mentre per Francesco Limatola, presidente di Palazzo Aldobrandeschi, il rischio di perdere i finanziamenti (17 milioni di euro) non esiste perché "non ci sono ritardi e tutti gli interventi sono terminati o in dirittura di arrivo". La stoccata parte dai tre consiglieri secondo i quali "il rischio non è teorico, ma reale", perché "la mancata consegna entro i termini di proroga ha come conseguenza la perdita del finanziamento Pnrr, con un danno economico enorme per il territorio e per le future generazioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il progetto del Palazzetto e le nuove opere del Gamec continuano a subire ritardi, con una ripresa dei lavori prevista forse a maggio.

