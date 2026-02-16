Tra analogico e digitale da Roma a New York la collisione tra bit e battito nel debut album di 4Grigio
Il nome di 4Grigio si lega a un debutto che mescola suoni analogici e digitali, come conseguenza di anni trascorsi tra Roma e New York. La produzione dell’album ha richiesto settimane di lavoro, spesso di notte, con strumenti vecchi e computer all’avanguardia. Durante le sessioni, l’artista ha sperimentato nuove tecniche per fondere le melodie tradizionali con effetti elettronici, creando un risultato che riflette il suo viaggio tra due mondi musicali.
New York, 1° gennaio 2025. Fuori Manhattan è paralizzata da una bufera di neve che sfuma i contorni della metropoli; dentro una stanza, un uomo registra l’ultimo respiro di un disco che ha costruito pezzo dopo pezzo, cavo dopo cavo, da solo. Non è l’inizio di un film noir, ma la genesi di “ Digitanalogico “, il nuovo album di 4Grigio. Romano di nascita e newyorkese d’adozione per affinità elettiva, 4Grigio ha scelto di lavorare in isolamento, allontanandosi consapevolmente dal brusio costante della produzione musicale seriale. Senza team di scrittura né produttori esterni, “Digitanalogico” nasce da un’autarchia creativa, con ogni fase del lavoro gestita direttamente dall’artista. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Il 2026 si apre con una nuova visione del design.
“Digitanalogico” è la stanza elettrica di 4Grigio, dove il pop d’autore sopravvive al silicio tra synth anni ’80 e bufere di neve
Il progetto “Digitanalogico” di 4Grigio nasce dall’idea di unire musica pop d’autore con strumenti vintage, resistendo all’avanzare del digitale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Design, dal tessile alle luci per l’arredo made in Italy un 2026 tra digitale e analogico(Adnkronos) – Il 2026 si apre con una visione del design sempre più trasversale, in cui i confini tra i diversi ambienti della casa si fanno meno rigidi e il Made in Italy si conferma grande protagoni ... meridiananotizie.it
