tra analogico e digitale da roma a new york la collisione tra bit e battito nel debut album di 4grigio

New York, 1° gennaio 2025. Fuori Manhattan è paralizzata da una bufera di neve che sfuma i contorni della metropoli; dentro una stanza, un uomo registra l’ultimo respiro di un disco che ha costruito pezzo dopo pezzo, cavo dopo cavo, da solo. Non è l’inizio di un film noir, ma la genesi di “ Digitanalogico “, il nuovo album di 4Grigio. Romano di nascita e newyorkese d’adozione per affinità elettiva, 4Grigio ha scelto di lavorare in isolamento, allontanandosi consapevolmente dal brusio costante della produzione musicale seriale. Senza team di scrittura né produttori esterni, “Digitanalogico” nasce da un’autarchia creativa, con ogni fase del lavoro gestita direttamente dall’artista. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

Il progetto “Digitanalogico” di 4Grigio nasce dall’idea di unire musica pop d’autore con strumenti vintage, resistendo all’avanzare del digitale.

