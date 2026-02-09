Porta del mare cuore delle Marche Ancona protagonista alla Bit 2026 a Milano

Domani Ancona torna protagonista alla Bit di Milano. La città si presenta con una forte presenza, dopo aver già riscosso attenzione nel 2025 all’interno dello stand della Regione Marche. La vetrina internazionale si apre con l’obiettivo di mettere in mostra le sue attrazioni e la sua offerta turistica, sperando di attirare nuovi visitatori e investimenti.

ANCONA - Domani Ancona sarà in vetrina alla Bit, la Borsa internazionale del turismo milanese dove la città già nel 2025 aveva rivestito un ruolo di rilievo all'interno dello stand della Regione Marche. Quest’anno, con la regia del sindaco Daniele Silvetti, Ancona sarà presente alla Bit, con.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Porta del mare Cuore delle Marche

Il Lago di Como torna a essere al centro dell’attenzione alla BIT di Milano 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Porta del mare Cuore delle Marche

Argomenti discussi: Sara, un cuore nel mare di libri: Così i luoghi abbandonati tornano a nuova vita; Il 7 febbraio si festeggia la Giornata dei Calzini Spaiati: una Baby Party piena di colori! - Porta di Mare; Peschici verso il porto turistico: approvato il progetto da 5,8 milioni; La poesia di San Valentino a Portopiccolo: il mare d’inverno con il cuore di pietra.

Alla porta del cuore in attesa di DioIn quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini ... avvenire.it

Ultime ore di Cioccolove al Centro commerciale Porta a mare a Livorno...un mare di cioccolato artigianale dei Maestri cioccolatai provenienti da varie regioni. INTERAMENTE AL COPERTO - LOCALI RISCALDATI Scopri le creazioni dei maestri cioccolatieri ita facebook