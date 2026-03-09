Negli ultimi giorni, i Paesi del Golfo Persico hanno registrato diversi attacchi con missili e droni provenienti dall’Iran, alcuni dei quali hanno raggiunto obiettivi sul loro territorio. Per proteggersi, alcuni di loro hanno adottato sistemi di difesa come il Patriot e il Thaad, strumenti progettati per intercettare e neutralizzare eventuali minacce aeree. La situazione ha portato a un aumento delle misure di sicurezza nella regione.

Negli ultimi giorni gli Stati del Golfo Persico hanno visto missili e droni iraniani volare nei propri spazi aerei e talvolta colpire anche molteplici bersagli dislocati nei loro territori. Sono subito entrati in azione i sistemi di difesa per intercettare le minacce indesiderate. Ma come funzionano questi scudi tecnologici? Operano attraverso una rete stratificata che include il Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) e le batterie di Patriot, passando per radar di sorveglianza avanzati. Ecco la situazione Paese per Paese Emirati Arabi Uniti. Negli Emirati Arabi Uniti, ha spiegato la rivista Wired in un lungo approfondimento, la difesa si fonda su un’ architettura a strati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dai Patriot al Thaad: come funziona lo "scudo" dei Paesi del Golfo contro missili e droni iraniani

Articoli correlati

Sistemi Patriot e Thaad verso il Medio Oriente, così si sgretola lo scudo in Corea: cosa può succedereNel caso in cui l’operazione contro l’Iran dovesse protrarsi, Washington valuta di trasferire sistemi antimissile Patriot e Thaad dalla Corea del Sud...

Leggi anche: Iran, figlio Khamenei nuova Guida suprema. Missili iraniani su Paesi del Golfo

Una selezione di notizie su Dai Patriot

Discussioni sull' argomento Sistemi Patriot e Thaad verso il Medio Oriente, così si sgretola lo scudo in Corea: cosa può succedere; Come funziona lo scudo antimissili che protegge gli Emirati Arabi dagli attacchi: i dubbi sulle scorte; Rivista Italiana Difesa - shownews - Guerra all'Iran: il punto sulle operazioni e una prima analisi; Guerra all’Iran: belligeranti presto a corto di missili? Fatti, indiscrezioni e smentite – AGGIORNATO.

Sistemi Patriot e Thaad verso il Medio Oriente, così si sgretola lo scudo in Corea: cosa può succedereNel caso in cui l’operazione contro l’Iran dovesse protrarsi, Washington valuta di trasferire sistemi antimissile Patriot e Thaad dalla Corea del Sud al Medio Oriente ... msn.com

"Secondo il Wall Street Journal, Trump è stato avvertito dai generali che le scorte di costosi missili antimissile che costituiscono le munizioni dei sistemi THAAD, Patriot e Standard sono limitate x.com

Al via il Super Bowl. Il messaggio di Trump dalla Florida: "L'America è più grande che mai". I Green Day sfidano la censura con "American Idiot". Tante le star sugli spalti per i Seahawks e i Patriots, dai Bieber, a Jay-Z, Travis Scott, Jon Bon Jovi e Kendall Jenne - facebook.com facebook