Nella partita di calcio femminile, la Roma ha conquistato una vittoria per 1-0 contro la Juventus a Biella, grazie a un gol di Giulia Dragoni. La vittoria permette alla squadra giallorossa di aumentare il vantaggio sulla seconda in classifica di sei punti. Nel frattempo, l’Inter ha recuperato posizioni grazie a una vittoria, mentre il Lazio ha subito una sconfitta.

? Cosa sapere La Roma batte la Juventus 1-0 a Biella con il gol di Giulia Dragoni.. Il successo allunga il vantaggio della capolice di sei punti sulla seconda in classifica.. La Roma allunga il vantaggio verso lo scudetto con un successo fondamentale a Biella contro la Juventus, mentre l’Inter tiene accesa la speranza nella corsa al titolo grazie a una rimonta sul campo del Genoa. Il sabato di Serie A femminile ha consegnato indicazioni pesanti per le sorti del campionato. In un match combattuto e serrato, le giallorosse hanno saputo piegare le bianconere con un solo gol, consolidando un distacco di sei punti che le separa dalla seconda posizione a soli tre turni dalla fine della stagione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scudetto Femminile: Roma vola su Juve, Inter rimonta e Lazio crolla

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