Ravanelli sulla corsa scudetto | L’Inter è lontana | difficile una rimonta Juve

Ravanelli commenta la corsa scudetto e mette in chiaro la situazione. Dice che l’Inter è lontana e che è difficile vedere una rimonta della Juventus. La lotta per il titolo si fa sempre più complicata, con i nerazzurri che devono recuperare molti punti. La Juventus, invece, sembra ormai in vantaggio, ma nulla è deciso. I tifosi restano in attesa di sviluppi e sperano in un finale di campionato incerto.

Il big match tra Juventus e Lazio non è mai una sfida qualunque, ma per Fabrizio Ravanelli, l'iconico attaccante soprannominato "Penna Bianca" per la sua precoce chioma argentea, rappresenta un vero e proprio tuffo nel passato.Intervistato dai microfoni di Tuttosport, l'ex centravanti ha analizzato l'attuale corsa verso il tricolore, mettendo in luce le dinamiche di un campionato sempre più avvincente e combattuto. Il doppio ex e il DNA vincente. Ravanelli, che nel 1995 ha conquistato lo scudetto con la maglia bianconera diventando un idolo della curva per la sua grinta inesauribile, è riuscito in un'impresa rara: ripetersi cinque anni dopo a Roma, sponda biancoceleste.

Claudio Marchisio analizza la corsa scudetto, evidenziando come Inter e Napoli siano le principali favorite.

Ravanelli: Scudetto-Juve? Bisogna essere onesti. L’Inter è lontana, anche se…Intervistato da Tuttosport, Fabrizio Ravanelli ha analizzato il momento che sta attraversando la Juve. Inoltre l'ex attaccante ha parlato anche della lotta scudetto. Parlerei di effetto Spalletti ... fcinter1908.it

Il merito di Spalletti, la verità sulla lotta scudetto e il 9 migliore: la leggenda Juve non ha dubbiC’è stato un grande attaccante italiano capace di vincere lo Scudetto sia con la maglia della Juventus sia quella della Lazio: Fabrizio Ravanelli. Chi meglio di Penna Bianca per giocare in anteprima ... msn.com

