scriabin concert gran finale con galeazzi

La stagione di Scriabin Concert Series si conclude con un recital pianistico dell’artista Mirko Galeazzi a Grosseto. L’evento rappresenta il concerto finale di questa edizione, con il pianista che si esibirà in un programma scelto appositamente per il concerto conclusivo. La serata si svolgerà in una location dedicata, con ingresso aperto al pubblico.

GROSSETO Scriabin Concert Series arriva alla sua conclusione stagione con l’ultimo recital pianistico con Mirko Galeazzi. Oggi pomeriggio, al Polo culturale Le Clarisse, si chiude l’edizione 20252026 della rassegna pianistica diretta dal maestro Antonio Di Cristofano con un concerto d’eccezione. Si chiude la stagione della rassegna musicale Scriabin concert series organizzata dall’associazione Scriabin e diretta dal maestro Antonio Di Cristofano, anche direttore dell’Istituto musicale comunale "Palmiero Giannetti". Alle 17.30, al Polo le Clarisse, il concerto finale è affidato a Mirko Galeazzi, pianista di grande formazione e docente di pianoforte con una lunga esperienza concertistica e didattica.🔗 Leggi su Lanazione.it

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