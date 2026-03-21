Scriabin Concert Mennini al piano

Al Polo culturale Le Clarisse a Grosseto si tiene la rassegna Scriabin Concert Series, dedicata al repertorio pianistico. La manifestazione è diretta e curata dal maestro e direttore dell’Istituto musicale comunale, Palmiero Giannetti, e vede la partecipazione del pianista Mennini, che si esibisce in un concerto dedicato alle composizioni di Scriabin.

GROSSETO Al Polo culturale Le Clarisse torna la rassegna Scriabin Concert Series dedicata al grande repertorio pianistico, diretta e curata dal maestro e direttore dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti, Antonio di Cristofano. Il prossimo appuntamento è in programma per oggi alle 17 con il recital del pianista Alessandro Mennini (foto), giovane interprete già attivo in numerose rassegne e contesti concertistici italiani ed europei. Il costo del biglietto è 8 euro, con riduzione a 6 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica città di Grosseto e 3 euro per gli allievi del Giannetti. Per informazioni è possibile contattare il numero 333 5372994. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scriabin Concert, Mennini al piano Articoli correlati Scriabin Concert. Piano recital di CerulloLa stagione dello Scriabin Concert Series prosegue al Polo Culturale Le Clarisse. Scriabin concert, la musica di SorienteGROSSETO Il recital di Massimiliano Soriente arriva allo Scriabin Concert series, oggi alle Clarisse il nuovo appuntamento della rassegna musicale... Contenuti utili per approfondire Scriabin Concert Temi più discussi: Scriabin Concert, Mennini al piano; Scriabin Concert Series: il talento di Alessandro Mennini a Grosseto; Torna il mercato in paese: ecco le prossime date; #tuttoweekend: ecco cosa fare a Grosseto e in Maremma dal 20 al 22 marzo. Scriabin Concert Series: recital pianistico di Alessandro Mennini nella Chiesa dei BigiGrosseto. Al Polo culturale Le Clarisse torna la rassegna Scriabin Concert Series, dedicata al grande repertorio pianistico, diretta e curata dal maestro e direttore dell’Istituto musicale comunale ... grossetonotizie.com Scriabin Concert Series: il talento di Alessandro Mennini a GrossetoGROSSETO – sabato 21 marzo alle 17, al Polo culturale Le Clarisse torna la rassegna Scriabin Concert Series dedicata al […] ... ilgiunco.net "Scriabin Concert Series": recital pianistico di Alessandro Mennini nella Chiesa dei Bigi - x.com Scriabin Concert Series Il pianoforte torna protagonista alle Clarisse Sabato 21 marzo, ore 17.30, al Polo le Clarisse, nuovo appuntamento con la rassegna pianitstica della Scriabin Concert Series. Sul palco il giovane pianista Alessandro Mennini, per un re facebook