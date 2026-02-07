scriabin concert piano recital di cerullo

Questa sera al Polo Culturale Le Clarisse si tiene un recital di piano con Cerullo. La stagione dello Scriabin Concert Series, dedicata alla musica e al pianoforte, continua con un nuovo appuntamento alle 17. L’evento è organizzato dall’associazione musicale Scriabin e curato dal maestro Antonio Di Cristofano, direttore dell’Istituto Giannetti.

La stagione dello Scriabin Concert Series prosegue al Polo Culturale Le Clarisse. La rassegna musicale dedicata alla raffinatezza del pianoforte, organizzata dall’associazione musicale Scriabin, diretta e curata dal maestro Antonio Di Cristofano, direttore dell’Istituto musicale comunale Giannetti, torna stasera alle 17.30. Il pianoforte è affidato a Giuseppe Cerullo. Il costo del biglietto è di 8 euro, ridotto a 6 euro per i soci dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e di Fondazione Grosseto Cultura e a 3 euro per gli studenti dell’Istituto "Palmiero Giannetti". Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 333 5372994. 🔗 Leggi su Lanazione.it

