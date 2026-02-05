Scontro tra due tir in autostrada | la coda raggiunge 9 km

Questa mattina alle 11, un incidente sull'A26 ha causato una lunga coda di circa 9 chilometri tra il bivio con l'A10 e Ovada, in direzione Gravellona Toce. Due tir si sono scontrati, bloccando il traffico e creando disagi agli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno gestendo la situazione e cercano di ripristinare la circolazione.

Incidente sull'A26 con coda chilometrica: è successo poco prima delle 11 di oggi (giovedì 5 febbraio) tra il bivio con l'A10 e Ovada, in direzione Gravellona Toce. La coda ha raggiunto i 9 km. L'incidente, avvenuto all'altezza del km 22, ha visto coinvolti due mezzi pesanti.

