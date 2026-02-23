Scontro tra mezzi pesanti sull' autostrada | 6 km di coda

Un incidente tra due mezzi pesanti sulla A1 Milano-Napoli ha causato una lunga coda di oltre 6 chilometri tra il bivio con l'A14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi. La collisione si è verificata questa mattina, rallentando il traffico in entrambe le direzioni. I mezzi coinvolti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi sul posto. La polizia sta gestendo la viabilità, mentre i veicoli sono ancora fermi. La situazione resta critica sull’autostrada.

Incidente sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio con l'A14 Bologna-Taranto e Sasso Marconi, in direzione di Firenze. Si registrano 6 km di coda a seguito dello scontro tra due mezzi pesanti all'altezza del km 202 e sul posto il traffico scorre su una sola corsia. A chi viaggia verso Firenze, la polizia stradale consiglia di uscire a Bologna Casalecchio, sul raccordo di Casalecchio, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Sasso Marconi. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Autostrada, ancora caos: incidente tra mezzi pesanti e lunga codaNel pomeriggio di giovedì 22 gennaio 2026, si è registrato un incidente sull'autostrada A26 tra mezzi pesanti, causando circa sei chilometri di coda in direzione di Genova, tra Masone e il bivio per la A10.

Scontro tra mezzi pesanti in autostrada, morto uno dei conducenti rimasto incastrato tra le lamiereQuesta notte, lungo l’autostrada A1 a Bagno a Ripoli, si è verificato uno scontro tra due mezzi pesanti.

