Scontro sul 25 aprile a Napoli | striscione di Forza nuova e cartello con Valditara a testa in giù

Da napolitoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, in occasione del 25 aprile, si sono verificati momenti di tensione durante le manifestazioni per la Festa della Liberazione. Un gruppo di attivisti ha mostrato uno striscione di Forza Nuova e un cartello raffigurante il ministro dell'Istruzione, con l'immagine capovolta. Questi gesti sono avvenuti nel contesto di un corteo che ha visto diverse posizioni politiche e opinioni confrontarsi nel centro cittadino.

Scontro tra gruppi estremisti a Napoli in occasione del 25 aprile. Durante le manifestazioni per la festa della Liberazione a Napoli, un gruppo di attivisti ha esposto un cartello con l'immagine del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, a testa in giù. L'immagine è stata collocata sotto.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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