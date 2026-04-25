Scontro sul 25 aprile a Napoli | striscione di Forza nuova e cartello con Valditara a testa in giù

A Napoli, in occasione del 25 aprile, si sono verificati momenti di tensione durante le manifestazioni per la Festa della Liberazione. Un gruppo di attivisti ha mostrato uno striscione di Forza Nuova e un cartello raffigurante il ministro dell'Istruzione, con l'immagine capovolta. Questi gesti sono avvenuti nel contesto di un corteo che ha visto diverse posizioni politiche e opinioni confrontarsi nel centro cittadino.

Scontro tra gruppi estremisti a Napoli in occasione del 25 aprile. Durante le manifestazioni per la festa della Liberazione a Napoli, un gruppo di attivisti ha esposto un cartello con l'immagine del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, a testa in giù. L'immagine è stata collocata sotto.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate 25 aprile, Forza Nuova rilancia sul convegno a Predappio: "Ci sarà”La prefettura di Forlì-Cesena ha vietato il convegno organizzato da Forza Nuova a Predappio il 25 aprile, giorno in cui tutta l'Italia festeggerà... ‘Bella ciao’ in piazza e uno striscione a testa in giù: il 'benvenuto' di Orta Nova a MussoliniSuona ‘Bella ciao’, un classico, in piazza Pietro Nenni a Orta Nova, mentre nell’aula consiliare Caio Giulio Cesare Mussolini presenta il suo libro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tagli ai fondi per la Memoria della Resistenza: è scontro alla vigilia del 25 aprile; La destra non può più evitare il 25 aprile; Anpi, scontro sul 25 Aprile: No al banchetto di Vannacci; Lesmo, l'Anpi attacca il parroco: Fissare le Prime Comunioni sabato 25 aprile è una mancanza di rispetto verso la memoria. Governo Meloni, la premier all’Altare della patria per la Liberazione dopo lo scontro su Bella ciao alla Camera: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo l'approvazione del decreto Sicurezza: l'esecutivo ha superato la crisi in Parlamento, ma ora deve affrontare ... fanpage.it Dl Sicurezza è legge, scontro in Aula e tensioni sul 25 Aprile: voto finale tra proteste politicheIl sì definitivo al Dl Sicurezza incrocia il ricordo per la Festa della Liberazione. Se a questo si aggiunge il via libera in contemporanea, in un Consiglio dei ministri ad hoc, di un altro decreto ch ... tg.la7.it Un 17enne ha perso la vita in uno scontro tra due auto avvenuto all’alba in via Ripuaria, a Giugliano. Il giovane sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Feriti altri due ragazzi, trasportati all’ospedale Santa Maria delle Grazie. Indagano i carabinieri. - facebook.com facebook Scontro Trump-Meloni, Flavia Perina: "Il bacio di Trump ha condannato la destra in tutto il mondo". #piazzapulita x.com